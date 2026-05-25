ドライバーを振るたびにボールが右へ大きく曲がってしまう。そんな悩みを抱えているゴルファーは、初心者から中級者まで非常に多いものです。スライスはゴルフにおける最もポピュラーなミスショットのひとつですが、正しい原因を把握して適切な対処をすれば、着実に改善できます。 この記事では、スライスの種類とメカニズムから、グリップ・アドレス・スイングの具体的な直し方、さらにコースでス