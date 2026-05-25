ドライバーでスライスしない打ち方！原因から直し方まで徹底解説

ドライバーを振るたびにボールが右へ大きく曲がってしまう。そんな悩みを抱えているゴルファーは、初心者から中級者まで非常に多いものです。スライスはゴルフにおける最もポピュラーなミスショットのひとつですが、正しい原因を把握して適切な対処をすれば、着実に改善できます。

この記事では、スライスの種類とメカニズムから、グリップ・アドレス・スイングの具体的な直し方、さらにコースでスライスが出やすい人の特徴やクラブ選びのポイントまで、順を追って丁寧に解説します。

ドライバーのスライスとは何か

スライスが起きる基本的なメカニズム

スライスとは、打ち出されたボールが右方向（右利きの場合）に曲がりながら飛んでいく弾道のこと。ボールに右回りの横スピン（サイドスピン）がかかることで、空気抵抗によってどんどん右へ流れていきます。

この横スピンを生み出す原因はふたつあります。ひとつはインパクト時にフェースが開いていること、もうひとつはスイングの軌道がアウトサイドインになっていることです。どちらか一方でもスライスは起きますが、多くの場合はこのふたつが重なって発生しています。

ドライバーはアイアンに比べてシャフトが長く、ヘッドの重さも感じにくいため、フェースの向きを管理しにくいクラブです。そのため、ゴルフクラブの中でもスライスが出やすい番手。だからこそ、正確な原因の把握が改善の第一歩になります。

プッシュ・ストレート・プルの3種類を知っておこう

ひと口にスライスといっても、弾道によって大きく3種類に分類されます。自分がどのタイプのスライスを打っているかを知ることが、原因分析と練習効率の向上に。

プッシュスライスは、打ち出した瞬間から右に飛び出し、そのままさらに右に曲がっていく弾道です。最もOBに直結しやすく、距離のロスも大きい深刻なミス。インパクトでフェースが大きく開いており、かつインサイドアウト軌道が重なっているケースに多く見られます。

ストレートスライスは、打ち出しは真っすぐで、途中から右に曲がっていく弾道。フェースがやや開いた状態でミートしているものの、スイング軌道のずれは比較的小さいため、修正がききやすいタイプです。初心者に最も多く見られるスライスのパターンといえます。

プルスライスは、打ち出しが左に出て、途中から右に曲がってくる弾道です。結果的に目標方向付近に落ちることもありますが、曲がった分だけ飛距離をロスしています。スイングがアウトサイドイン軌道になっている場合に多く、フェースの向きと軌道の組み合わせによってプルかプルスライスかが決まります。

ドライバーのスライスはなぜ起きるのか

フェースが開いたままインパクトしてしまう原因

インパクトの瞬間、フェースが目標方向に対して右を向いた状態を「フェースが開いている」と表現します。この状態でボールを打つと、右方向への横スピンがかかり、スライスの原因に。

フェースが開く理由のひとつは、ダウンスイングでの「振り遅れ」です。下半身が先行して回転するのに対して、腕とクラブが遅れてついてくると、インパクトの瞬間にフェースが右を向いたまま当たってしまいます。

もうひとつは、インパクト直前に手首の返しが不足していること。フォロースルーで腕が正しくローテーションしないと、フェースは開いたまま通過します。グリップの握り方も大きく関係しており、フェースの向きはアドレスの段階から決まっていることも少なくありません。

アウトサイドイン軌道とはどういう動きか

スイング軌道とは、ダウンスイングからインパクト、そしてフォロースルーにかけてヘッドが描く軌跡のことです。大きく分けると、アウトサイドイン、インサイドアウト、インサイドインの3種類があります。

アウトサイドイン軌道とは、ダウンスイング時にクラブが目標ラインよりも外側から入り、インパクト後に内側へ抜けていく動き。この軌道でボールをとらえると、右への横スピンが強くかかります。

アウトサイドイン軌道になりやすい原因のひとつは、トップからいきなり腕で振り下ろす動作です。下半身の回転よりも先に上半身が動いてしまうと、クラブが体の外側から入りやすくなります。また、アドレス時に右肩が前に出ていると、バックスイングが浅くなり、アウトサイドからダウンスイングが始まりやすくなります。

グリップが原因になっているケース

グリップの握り方は、フェースの向きに直接影響します。左手の甲が上を向きすぎている「ウィークグリップ」の状態では、インパクト時にフェースが開きやすくなりがち。自分のグリップを確認する方法として、アドレスしたときに左手の指の付け根の骨（ナックル）が何個見えるかを確認してみてください。1個か2個しか見えない場合はウィークグリップの可能性が高い状態。フェースが開きやすく、スライスを誘発しやすい握り方です。

また、グリップ全体の力みも問題です。特に右手に力が入りすぎると、ダウンスイングでフェースが開いたり、スイング軌道が乱れたりする原因に。

スライスしない打ち方の基本：アドレスから見直す

ストロンググリップの効果と正しい作り方

スライスを改善する第一歩として、グリップをストロンググリップに変えることが有効です。ストロンググリップとは、左手を少し右側に回転させた握り方で、アドレスしたときに左手のナックルが3個から3個半程度見える状態を指します。

この握り方にすることで、インパクト時にフェースが自然に閉じる方向に作用します。フェースが返りやすくなるため、スライスの根本原因のひとつを手元から解消できます。グリップを変えると最初は違和感があるものですが、少しずつストロングに近づけていくことで体に馴染ませていきましょう。

注意点は、あまりにも極端にストロングにしすぎると、今度はフックボールが出やすくなること。左に球が曲がり始めたら少し戻すなど、自分の球筋を見ながら微調整することが大切です。

スタンスの向きとボール位置の確認

アドレスで体の向きが右を向いていると、無意識にアウトサイドイン軌道になりやすくなります。目標に対して平行にスタンスを取ることが基本ですが、スライスに悩んでいる場合は少しクローズドスタンス（右足を後ろに引く）を試してみるのも効果的。クローズドスタンスはインサイドからクラブを下ろしやすくなるため、アウトサイドイン軌道の矯正に役立ちます。

ボールの位置は、ドライバーの場合は左足かかとの内側延長線上が基本。これよりもボールが右寄りになると、フェースが開いた状態でインパクトしやすくなります。アドレスのたびにボール位置を一定にする習慣をつけておきましょう。

右肩の位置と前傾角度の整え方

アドレスで右肩が前に出ていると、バックスイングが浅くなり、ダウンスイングでクラブがアウトサイドから入りやすくなります。目標方向やボールの落下点が気になって、体が正面を向いてしまう。これはスライスに悩む多くのゴルファーに共通するアドレスのクセです。

右肩はむしろ少し後ろに引くくらいのイメージで構えると、上半身がフラットに保たれてインサイドからクラブを下ろしやすくなります。また、前傾角度が浅すぎると体の回転が不十分になり、腕だけで振る動作につながります。股関節から深く前傾し、背中が丸まらないよう注意しながら構えることが重要です。

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スライスを直すスイングの作り方

インサイドアウト軌道を身につける練習ドリル

インサイドアウト軌道を身につけるための練習として、ボールの右横に空のペットボトルやヘッドカバーを置く方法があります。アドレスしたときにボールの右斜め後ろに障害物を置き、それを避けながらスイングする練習です。アウトサイドから入ると障害物に当たってしまうため、自然とインサイドから下ろす軌道が身につきます。

また、素振りでの意識づけも有効です。ダウンスイングを始める際に、クラブヘッドをできるだけ体の近くを通して下ろすイメージを持つと、インサイドからの軌道を作りやすくなります。右わきを締めたままダウンスイングに入ることを意識するのも有効な方法です。

右ひじの使い方でフェースをコントロールする

ダウンスイングでの右ひじの使い方は、スライスの改善に大きく関わります。トップからダウンスイングに切り返す際、右ひじを体の右側（脇腹の方向）に引きつけながら下ろしてくる動きが正しい動作。

右ひじが体から離れてしまうと、クラブがアウトサイドから入りやすくなり、フェースも開きやすくなります。「右ひじを右わき腹に近づけるようにダウンスイングする」というイメージを持つだけで、軌道が改善されるケースは少なくありません。右ひじの動きは地味ですが、スライス改善に対する効果は絶大。意識して練習に取り組みましょう。

フォロースルーで腕をローテーションさせる

インパクト後のフォロースルーで、右腕が左腕の上をかぶさるように腕をローテーションさせることが重要です。このローテーションが不十分だと、フェースが開いたままボールに当たり、スライスを誘発することに。

フォロースルーでの腕の返しを意識する練習として、ゆっくりとしたスイングで腕の動きだけを確認することが効果的です。ハーフスイングでフォロースルーの形を作り、インパクト後に右手が左手の上にかぶさる形になっているかを確認してみてください。この感覚をつかんだうえでフルスイングに移行するのが着実な上達の道。腕のローテーションはスライス改善の核心です。

頭の位置を動かさないことがなぜ重要か

インパクトの直前に頭が起き上がってしまうと、前傾姿勢が崩れてフェースが開き、アウトサイドイン軌道になりやすくなります。ボールの行方が気になって顔が上がってしまうのは、初心者に非常に多い動作のひとつ。

インパクトの瞬間はボールをしっかりと目で追い、打ち終わるまで頭の位置を変えないことを意識しましょう。ダウンスイングで体が前方にスウェーしてしまう癖も、頭の位置を固定することで軽減できます。スウェーは振り遅れやスライスに直結する動作のため、上半身の軸を保つ意識は非常に重要です。

コースに出るとスライスが出る人の特徴と対策

アドレスの向きがずれやすい理由

練習場では出ないスライスがコースで出てしまう原因のひとつが、アドレスの方向性。コースでは目の前に広がる景色や障害物、OBゾーンなどが視界に入るため、無意識に体がそちらを向いてしまうことがあります。右肩が前に出たアドレスになっていても、練習場のようにラインが見えないため気づきにくいのです。

対策としては、ティーショット前に必ずターゲットとなる中間目標を決めること。ボールの数メートル前に落ち葉や草の目印を見つけ、そこに向けてフェースを合わせてからスタンスを作る「スパット打法」はコース上での方向性の確保に有効です。自分の向きに自信がないうちは、同伴者に確認してもらうことも積極的に取り入れましょう。

力みがスライスを引き起こすメカニズム

コースでスライスが多発するもうひとつの要因が、力みです。練習場よりも広いコースに出ると「もっと飛ばそう」という意識が働き、通常よりも強くグリップを握ったり、上半身に力が入ったりします。

力みが入るとスイング全体のテンポが崩れ、ダウンスイングで腕が先走りやすくなります。その結果、クラブがアウトサイドから入り、フェースが開いたままインパクトを迎えてしまいます。力を込めるほど逆にスライスが強くなるのは、こうしたメカニズムによるものです。

解決策は「8割の力感でスイングする」意識を持つこと。グリップもやさしく握り、スムーズなテンポで振ることを最優先にしましょう。力まずに振った方が、ヘッドスピードは上がりやすく、結果として飛距離も出やすくなります。

スライスが直らないときはクラブを見直すことも大切

シャフトの硬さと長さがフェースの開きに影響する

スイングを改善しても改善しない場合、使っているクラブが体に合っていない可能性があります。特にシャフトの硬さは、スライスに大きく影響します。

硬すぎるシャフトを使うと、インパクトまでにヘッドが十分に戻ってこられず、フェースが開いたまま当たりやすくなります。反対に、適度なしなりのあるシャフトはダウンスイングからインパクトにかけてヘッドが返ってくるタイミングを作りやすく、フェースを閉じる動きをサポートしてくれます。自分のヘッドスピードに合った硬さのシャフトを選ぶことは、スライス対策の観点からも非常に重要です。

また、シャフトが長すぎる場合も振り遅れの原因になります。市販のドライバーより少し短く持って打つだけでスライスが軽減されるケースもあるため、試してみる価値があります。

重心距離の短いヘッドはスライス抑制に効果的

重心距離とは、ヘッドの重心からシャフトの中心線までの距離のこと。この距離が短いヘッドほど、インパクト時にフェースが開きにくくなります。重心距離が短いとヘッドが返りやすくなり、フェースのローテーションを助けてくれるためです。

プッシュスライスに悩んでいる方は、重心距離が短めのヘッドを選ぶと改善につながりやすいでしょう。逆に重心距離が長いヘッドはフェースが返りにくいため、すでにフックぎみの方向けの設計です。クラブの試打やショップスタッフへの相談を通じて、自分の球筋に合ったスペックを確認してみましょう。

まとめ：スライスしない打ち方は「原因の特定」から始まる

ドライバーのスライスは、フェースが開いていることとアウトサイドイン軌道、この2つが主な原因です。それぞれに対してグリップ・アドレス・スイングの各段階から丁寧に修正していくことが、根本的な改善への道です。

まずは自分がどのタイプのスライスを打っているかを把握すること。そのうえで、グリップをストロングに調整し、アドレスで右肩が前に出ていないかを確認し、ダウンスイングでインサイドからクラブを下ろす感覚を練習で積み上げていきましょう。

コースで力みが出やすい人は、8割の力感を意識するだけで大きく変わることがあります。スイング改善が難しい場合はシャフトやヘッドのスペックを見直すことも、ひとつの有効な選択肢です。

スライスはゴルフにおける最も一般的なミスショットですが、原因が明確であるぶん、正しいアプローチで取り組めば必ず改善できます。焦らず一歩ずつ、自分のスイングを整えていきましょう。