女優の田中麗奈（４６）と俳優の古川雄大（ゆうた、３８）が、読売テレビ制作の７月期日本テレビ系連続ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（７月２日スタート、木曜・後１１時５９分）にダブル主演することが２４日、分かった。ともに日テレ系ドラマ初主演となる。愛情ゆえに夫を支配する“狂愛妻”（田中）と、その束縛から逃れたいと願っていた夫（古川）。妻の謎の死をきっかけに、世間から完璧に見えていた夫婦の日常