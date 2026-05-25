女優の田中麗奈（４６）と俳優の古川雄大（ゆうた、３８）が、読売テレビ制作の７月期日本テレビ系連続ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（７月２日スタート、木曜・後１１時５９分）にダブル主演することが２４日、分かった。ともに日テレ系ドラマ初主演となる。

愛情ゆえに夫を支配する“狂愛妻”（田中）と、その束縛から逃れたいと願っていた夫（古川）。妻の謎の死をきっかけに、世間から完璧に見えていた夫婦の日常が崩れ、妻の嘘（うそ）や裏の顔が明らかになっていく。予測不能な展開が繰り広げられるオリジナルの心理サスペンスだ。

２人は２０１６年の映画「嫌な女」に出演したが作品中での絡みはなく、ドラマ共演も初めて。田中はまだ、古川と距離があるようで「これから仲良くしましょう！」。古川は「（田中は）素敵な方。クールビューティーなイメージを持っていたのですが、とても柔らかい空気を持った方だなと感じました」と印象を語る。

田中は、人気フリーアナウンサーの夫を公私で支える個人事務所の社長役。夫をＧＰＳや盗聴器で監視する役柄で「狂愛妻という強烈な部分があるので、最初は驚きもありましたが、既になじんできて、『あれ？ 普通になってきてるかも』って思ったりするんです」と板に付いている様子。「皆さんをびっくりさせたい」と怪演を予告する。

一方の古川は、元局アナで、昼の情報番組などレギュラーを複数抱える売れっ子司会者を演じる。妻の重すぎる愛に苦しむ役どころだが「やりがいのある役だと感じています。サスペンスとして、見ごたえのあるストーリー展開を楽しんで見ていただきたい」と意欲を見せている。

〇…プロデューサーの廣田晃二氏は、田中について「ご自身が持つ愛らしさ、かれんさが（田中演じる）麻衣子を怖さだけではなく、魅惑的で目が離せなくなるような存在にしていただけるのでは」とコメント。ダブル主演の古川についても「端正なお顔立ちと華麗な姿が印象的な古川さんが狂愛の妻に迫られどう崩れていくのか、これまでの古川さんとは違った魅力が届くのでは」と期待した。