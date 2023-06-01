プレミアリーグ最終節（第38節）が24日に行われ、リヴァプールとブレントフォードが対戦した。昨シーズンの王者リヴァプールは、37試合が消化したリーグ戦で勝ち点「59」の現在5位。シーズン通して不安定な戦いが続き、理想とは程遠い1年を過ごした。6位ボーンマスとの勝ち点差「3」となっており、この試合の引き分け以上で来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得する。一方、ブレントフォードは今季、トーマス・フ