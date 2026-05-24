吉田泰造 選手／日下尚 選手2025年1月 24日、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（東京）で全日本レスリング選手権大会の決勝が行われ、高松市出身の日下尚選手と吉田泰造選手が出場しました。 男子グレコローマン77kg級の日下選手は、堀北一咲望選手(宮崎県スポーツ協会)と決勝を対戦。6-3で破り、優勝しました。 男子グレコローマン87kgの吉田選手は、阪部創選手(自衛隊体育学校)と決勝