【モデルプレス＝2026/05/24】5月24日、民放キー局5局（日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ）で、5月31日に行われる嵐のラストライブのCMが同時放映された。【写真】嵐、23日に公開していた“意味深”投稿◆嵐、民放5局でラストライブCM同時放映17時59分30秒から放映された30秒間のCMでは、デビューから現在までの軌跡を辿るように、これまでのライブ映像が流れた。その後「嵐ラストステージ『We are ARASHI』 L