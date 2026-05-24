声優の花澤香菜（37）が、24日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、オーディションにまつわるエピソードを語った。この日は「声優業界のリアル裏側2026」と題したトークテーマ。花澤のほか、声優の立木文彦、戸谷菊之介がゲスト出演した。主要な役どころの声優オーディションは、ベテランも若手も関係なく、オーディションで配役を決めるケースが多いという。人気声優の花澤も例外ではなく、「私たち