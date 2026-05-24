レディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを、5月15日（金）からオフィシャルオンラインストアや全国の店舗で発売している。MILKFED.がハローキティとのコラボレーションアイテムを発表今回はブランドのルーツであるロサンゼルスのビーチをイメージしたアイテムがラインアップ。プルメリアやハイビスカスを身につけてこんがりと