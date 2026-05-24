大の中日ファンとして知られる歌手のＬｉＳＡが２４日、悲しみの心境を示した。自身のＸに新規投稿。「えーーーーーーん」というコメントに、１６個の号泣絵文字を添えた。具体的な名前を出したり、記事を引用することはなかったが、竜の絵文字が入っていたことからファンはダヤン・ビシエド内野手の引退についての投稿だと察知。２０２４年オフにビシエドの中日退団が決まったときにも、ＬｉＳＡは「えっまってびっしー