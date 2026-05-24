◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）中日・村松開人内野手が５回の守備から交代した。初回先頭で二塁内野安打で先制の起点になり、１４試合連続出塁。２回無死一塁では二ゴロ併殺打に倒れた。４回１死一塁でも投ゴロ併殺打に倒れたが、今季は攻守の中心として働きが目立っている。開幕から全試合に出場しているだけに、アクシデントが心配される。また、広島の小園海斗内野手も２回の守備から交代。