「もっと気軽に、お得に北海道・東北旅行を楽しみたい！」と考える50歳以上の人にぴったりなサービスがあります。 それが東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）の会員制サービス「大人の休日倶楽部」です。本記事では、5月22日から販売されている「大人の休日倶楽部パス」の魅力を紹介します。 期間限定の「大人の休日倶楽部パス」とはどのようなチケット？ JR東日本によると、「大人の休日倶楽部」は