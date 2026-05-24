「阪神−巨人」（２４日、東京ドーム）阪神は試合前にベンチで円陣を組み、ドラフト１位の立石正広内野手が声出し役を務めた。連勝中は声出し役を代えないという阪神の伝統があるため、１９日の１軍昇格後から大役を務め続けている立石。そこからチームは４連勝。ドラ１ルーキーも前日は決勝打を放つなど、しっかりと結果を残している。この日は本人も含めてチームが笑顔に。リラックスしたムードをただよわせつつ、ほどよ