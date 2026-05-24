マーフィー監督が語る佐々木の登板【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に先発登板。5回を投げて4安打4奪三振2四球3失点で、今季3勝目をあげた。初回はバタついたが、最後は10者連続アウトに仕留めた。敵将のパット・マーフィー監督も脱帽模様だった。初回は先頭のチョウリオに中越え二塁打とされ、続くトゥラングに左翼線