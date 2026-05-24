5回を4安打3失点で3勝目【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に先発。5回3失点の粘投で今季3勝目をあげた。試合後、報道陣の取材に対応し「初回に3点を取られたのは反省すべきところ」と、不安定だった初回の内容を課題にあげた。立ち上がりに苦しんだ。初回先頭のチョウリオに二塁打を許すと、続くトゥラングに適時二