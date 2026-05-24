5月12日に戦線復帰も…打率.169と低迷【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に11-3で快勝した。佐々木朗希投手が5回3失点で3勝目。打線も繋がり、レギュラーシーズン9連敗中だった難敵に勝利したものの、状態が懸念されるのがムーキー・ベッツ内野手だ。ベッツは「2番・遊撃」で先発出場。第1・2打席は右飛、第3打席は三振、第4打席がニゴロ