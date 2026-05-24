極楽とんぼ加藤浩次（57）が23日、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）にMCとして出演。番組冒頭で人生の目標について語った。番組冒頭で、加藤が自分で定めていることがらについて提示している。アシスタントMCのTBS宇賀神メグアナが「今夜もまいりましょう…通貨のない生活をしてみたい加藤浩次の人生最高レストラン」とこの日のセリフを読み上げた。加藤が「俺の夢なんですよ」と話した。女将役の島崎和歌子に「