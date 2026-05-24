会社の待遇や方針に不満があっても、正面からぶつからずに必要最低限の仕事だけをこなす「静かな退職」を選ぶ人は少なくない。特に副業の場合、職場への執着がないため、よりドライに判断するようだ投稿を寄せた50代女性（年収500万円）は、副業としてデパ地下の和菓子店でバイトしている。年齢を重ねても続けられそうな職場として選んだものの、ここ2〜3年は物価高の影響で客足も売り上げも減少傾向にあり、それに伴って店側の要