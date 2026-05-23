◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京Ｄ）巨人が阪神に連敗した。相手先発・村上の前に打線が沈黙。初回から７回まで２１人連続凡退など、散発３安打、無四球で９回１１０球で完封された。村上のイニングごとの球数は初回から１６球、１０球、１０球、８球、１１球、９球、１６球、１３球、１７球。各打者が制球の良い村上に積極的にスイングを仕掛けたが、テンポ良く抑え込まれた。試合後、橋上オフェンスチ