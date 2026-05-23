◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人の船迫大雅投手が満塁のピンチを切り抜けた。０―３の６回、２死満塁から登板。ここまで２安打のドラ１・立石を迎えた。投じた２球目を立石がはじき返し、打球が船迫のもとを強襲したが落ち着いて処理。一塁へ送球して投ゴロに打ち取り、わずか２球でピンチを脱した。先発のウィットリーが５回１／３を３失点で降板。２番手の高梨が３連打を許し、２死満塁でバ