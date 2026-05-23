神奈川県鎌倉市議会のロビーに今年３月、現職議員と歴代正副議長のネームプレートが設置された。金色の真鍮（しんちゅう）製で、現職は顔写真付き。議会棟は４月以降、セキュリティー上の理由から市民の通行が制限されており、プレートの必要性に疑問を感じた有権者が「無駄な支出だ」として住民監査請求を起こした。事務局によると、設置費用の３８７万円は市と議会事務局が負担した。歴代正副議長のプレートは議長６９人、副