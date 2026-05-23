神奈川県鎌倉市議会のロビーに今年３月、現職議員と歴代正副議長のネームプレートが設置された。

金色の真鍮（しんちゅう）製で、現職は顔写真付き。議会棟は４月以降、セキュリティー上の理由から市民の通行が制限されており、プレートの必要性に疑問を感じた有権者が「無駄な支出だ」として住民監査請求を起こした。

事務局によると、設置費用の３８７万円は市と議会事務局が負担した。歴代正副議長のプレートは議長６９人、副議長７４人の計１４３人分。複数回経験した議員については、同じ名前のプレートを回数分掲載している。現職の顔写真は事務局職員が印刷したという。

これまで、歴代議長の写真は全員協議会室に掲示されていたが、手狭になったことから、中沢克之議長が昨年５月の代表者会議で提案し、了承された。従来の議長写真は１枚約９万９０００円の鎌倉彫の額に入れられていたが、新しいネームプレートは１枚あたり約１万１０００円という。

住民監査請求は４月２８日に提出され、受理された。監査請求した７０歳代の男性は「まさに公金の無駄遣い。自由な立ち入りもできなくなり、市議会が市民から縁遠いものになってしまった」と批判した。

中沢議長は取材に対し、「コメントは出さない」としている。市としての支出について、松尾崇市長は今月１１日の定例記者会見で、「二元代表制を踏まえ、議会が責任を持って意思決定をしたことは尊重するというのが我々の立ち位置だ」と説明した。