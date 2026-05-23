“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきがフランスでのオフショットを公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｉ’ｍｉｎＰａｒｉｓエッフェル塔の目の前のレストラン」とつづり、胸元が大きく開いたトップスを着用し、キュッと引き締まったウエストや体のラインを強調する黒コーディネートを披露している。この投稿にフォロワーからは「スタイル抜群色気たっぷり」「コーデお似合