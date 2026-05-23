木下グループは22日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが、日本時間26日のドジャース対ロッキーズ戦の始球式を務めることを発表しました。あわせてりくりゅうの2人もコメントを出し「2人とも野球が大好きなので、今回ドジャースの始球式という貴重な機会をいただけて本当に嬉しく思っています。初めてお話を聞いた時は、まさか自分たちが…と驚