スマートプリエールはE（ダート）コースを半周した後にゲートの駐立を確認した。調教役の坂田助手は「折り合いを意識してやってきました」と上々の感触。「輸送すると（現地では）カイバを食べないので、前走と同じぐらいの体重（472キロ）になりそう」との見立てだ。