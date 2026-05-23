俳優の伊藤健太郎（２８）と寛一郎（２９）が２２日、都内で、Ｗ主演ドラマ「１００日後に別れる僕と彼」（２６日スタート。火曜、ＭＢＳは深夜０・５９、ＴＢＳは深夜１・２６）の先行試写＆完成披露トークイベントを共演の鳴海唯（２８）と行った。伊藤は一部で俳優の出口夏希（２４）との交際を報じられてから初の公の場。同性愛カップルの佑馬（伊藤）と樹（寛一郎）の１００日間を追うドキュメンタリーをディレクターの志