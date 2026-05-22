２２日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０９．７６ポイント（１．２２％）高の２５６９６．２８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０６．４０ポイント（１．２６％）高の８５８１．７２ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１３５６億６８９０万香港ドルに縮小している（２１日前場は１５０８億５４８０万香港ドル）。米イラン和平交渉の進展が好