俳優の市原隼人（39）が、愛車でのドライブ旅の様子を公開し反響を呼んでいる。【映像】市原隼人の愛車・日産「GT-R R32」やカワサキ「Z1」これまでもInstagramで、プライベートの様子をたびたび発信してきた市原。愛車のカワサキ「Z1」を磨く姿や、「お店のお食事かと思いました」「ご自分でぜんぶ作られたんですか？すごいなぁー」など絶賛の声が寄せられた、手作りの夕食などを披露してきた。愛車・日産「スカイラインGT-R