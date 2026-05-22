【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月24日15時より、MBS/TBS28局ネット特番『愛と知識とのんとノブ』が放送される。MCを務めるのは、俳優・アーティストとして唯一無二の才能を発揮し続けるのんと、人気お笑いコンビ・千鳥のノブ。異色のタッグが、まったく新しいプレゼンショーを見届ける。 ■「（のんは）“本当に存在しているのか？”と思うほど輝いていて、目の強さやキラキラ感が唯一無二でした」（ノ