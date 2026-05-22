広島県安芸高田市の江の川支流で20日、アユの友釣りが解禁されました。解禁されたのは、安芸高田市高宮町の江の川支流、長瀬川です。解禁を待ちわびた釣り愛好家が朝から川に入りました。友釣りは、おとりのアユに針を付けて川に泳がせ、縄張りを守ろうとするアユの習性を利用して釣る漁法です。■釣り愛好家「こんな小さい割にはすごい手応えがあるんですよ。それが魅力というか」この春、220万匹の稚アユを放流しており、6月には