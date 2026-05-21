20日、由利本荘市でクマの目撃が相次ぎました。由利本荘警察署の調べによりますと20日午後6時25分ごろ、由利本荘市石脇字山ノ神の中学校敷地内にクマ1頭がいるのを、車で走っていた由利本荘市の30代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。付近では、このほかにも2件の目撃情報が寄せられていて、この地域には小学校や保育園もあります。また、20日午後7時15分ごろ、由利本荘市岩城勝手字烏ヶ森の市道にクマ1頭