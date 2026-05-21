³«ºÅ¡§2026.5.21 ²ñ¾ì¡§¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É ·ë²Ì¡§[¥Ä¥¤¥ó¥º] 4 - 1 [¥¢¥¹¥È¥í¥º] MLB¤Î»î¹ç¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£ ¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥¸¥çー¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¥íー¥º¤Ç»î¹ç¤Ï³«»Ï¤·¤¿¡£ 2²óÉ½¡¢9ÈÖ ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹ 3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥¢