アクション女優の草分け的存在で、シャンソン歌手・鬼無里（きなさ）まりとしても活躍する志穂美悦子が、5月20日に自身のInstagramを更新。70歳にして、ほぼ垂直の腹筋10回を披露し、ファンからは驚きの声があがっている。志穂美は《オーー！ 進化したよー！！ すごい、すごい、すごくね？（笑笑〜）》などとつづり、90度近くある腹筋板で連続10回の“垂直腹筋”に成功した動画を公開した。撮影場所は、WBA世界スーパーフ