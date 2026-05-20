テレビ朝日「くりぃむナンタラ」が１８日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也が出演した。この日は「仕掛け人マウントバトル」。人気コンビが互いに「自分だけが仕掛け人」と思い込みながら、相方にドッキリを仕掛け合っていく騙し合いバトルを展開した。昨年のＭ-１準優勝でブレーク中のドンデコルテ・小橋共作は「刃物沙汰になったケンカに巻き込まれた」「大麻かどうかも分からないヤバいものを吸ってしま