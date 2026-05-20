テレビ朝日「くりぃむナンタラ」が１８日に放送され、くりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也が出演した。

この日は「仕掛け人マウントバトル」。人気コンビが互いに「自分だけが仕掛け人」と思い込みながら、相方にドッキリを仕掛け合っていく騙し合いバトルを展開した。

昨年のＭ-１準優勝でブレーク中のドンデコルテ・小橋共作は「刃物沙汰になったケンカに巻き込まれた」「大麻かどうかも分からないヤバいものを吸ってしまった」などのウソ告白をし「そのせいで週刊誌から８００万円ゆすられている」と深刻な表情で窮状を訴えた。

小橋のリアルな演技を別室モニターで見守っていた有田は「（芝居が）上手いですよね…」と感心。相方・渡辺銀次は冷静に話を聞きつつ、お金で解決しようとする小橋を叱責した。

銀次は「初動と足並みだろ？重要なのは。会社に同時に今、言っとかないと」と一人で抱え込もうとする小橋を真剣に諭しつつ、ともに対応することを提案。小橋が「芸能界に出始めたばっかで…」と話すと、銀次は「そんな長く生き残れねぇって。こんな所。吸っちゃったやつはしょうがないじゃん。もう」と説得した。

小橋が、なおもドッキリを成立させるために金銭で解決する方向性に固執すると、銀次は「払わないって。絶対に払うなって言うだろ。弁護士は。そのためにいる弁護士じゃん。法律を守るために」と話した。

つづけて、小橋が「一応、確認だけしときたい。いくらまで貸せるかっていう…」と、８００万円を支払うための借金を申し込むと、銀次は「あるだけ貸すよ。でも、もう金貸した奴とは縁切るから。もう、お金をあげます。差し上げます。全て。あげるよ。全部」と即答した。

つづけて、銀次は「でも、実質解散だな。そうなると一緒に仕事はできない。なんで、そっちの方向に行こうとするんだよ。『８００万払うのもアリか』の顔してんじゃん。失礼だろ？コンビに対して。俺にじゃなくて」とコンビ間で自分への相談がなかったことに怒りをにじませた。

小橋が、なおも「いろいろ出ちゃうと、親とかに迷惑かかっちゃうとかも考えて。風評被害的な…」と話すと、銀次は「大丈夫だって。立派なお父さんだろ？強い意志を持ってる人じゃん。そんなの関係ない。立派な人だった。しゃべらせてもらったけど。大丈夫だって」と優しく言い聞かせた。

小橋は、相方の深い気遣いに感激してガチ泣き。「ごめん…」と呟きながら大粒の涙をこぼした。上田は、仕掛け人の立場を忘れてガチ泣きする小橋の姿に「これ、犯人が自供したときだよ…」と突っ込んで笑わせていた。