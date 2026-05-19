バルセロナは18日、ハンジ・フリック監督(61)と2028年6月30日までの新契約を結んだと発表した。1年間の延長オプションも付いている。フリック監督は2024年夏に就任し、同シーズンはラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペインスーパーカップの国内3冠を達成。今季もライバルのレアル・マドリーを抑えてスペインスーパーカップとラ・リーガを制し、2冠を果たしている。クラブを通じて「バルサはクラブ以上の存在だ。私にとってこ