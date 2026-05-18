ピンク色に咲き誇るバラ＝１６日、厚木市厚木相模川河川敷の相模川ローズガーデ厚木厚木市厚木）でバラが見頃を迎え、訪れた人らがピンクや白などといった色彩豊かな大輪を楽しんでいる。市河川下水道施設課によると、「アスピリンローズ」や「ノックアウト」などといった約３０種約３８０本のバラが咲き誇り、５月下旬ごろまで見頃が続く見込みという。１６日に孫らと訪れた会社役員の岡見健さん（７２）＝秦野市在住＝は「