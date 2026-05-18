俳優の高畑裕太が5月16日にXならびに自身のウェブサイトを更新し、2016年8月に起こした不祥事に関して長文の声明を発表。「高畑さんは、映画の撮影のため滞在していた群馬県前橋市内のビジネスホテルで、女性従業員に性的暴行を加えたとして強姦致傷容疑で群馬県警に逮捕されました。高畑さんの実母で女優の高畑淳子さんが、謝罪会見を開いたことも話題に。のちに被害者との間で示談が成立し、高畑さんは不起訴処分となっていま