ドル箱キャラクター池山隆寛監督（60）率いるヤクルトが開幕から好調をキープし、昨年のリーグ覇者・阪神と激しい首位争いを演じているが、その輪の中心に復帰したのが球団マスコットキャラクターのつば九郎だ。昨年２月、つば九郎を長年担当したスタッフが亡くなったことが判明。球団や選手のみならず、芸能人など各界の著名人が弔意を示した。「自由奔放なキャラクターで、主催試合前には当時のスタジアムDJとフリップ芸を披露し