好調ヤクルト・つば九郎復帰は「営業部の激推し」で実現…「ただのマスコットではなくドル箱だ！」

ドル箱キャラクター

池山隆寛監督（60）率いるヤクルトが開幕から好調をキープし、昨年のリーグ覇者・阪神と激しい首位争いを演じているが、その輪の中心に復帰したのが球団マスコットキャラクターのつば九郎だ。

昨年２月、つば九郎を長年担当したスタッフが亡くなったことが判明。球団や選手のみならず、芸能人など各界の著名人が弔意を示した。

「自由奔放なキャラクターで、主催試合前には当時のスタジアムDJとフリップ芸を披露しながら掛け合う姿が野球ファンに大ウケでした。長年をかけて編み出した演出をすぐさま引き継ぎできるスタッフがいるわけもなく、結局2025年シーズンは活動休止を余儀なくされました」（球団OB）

昨シーズン中はつば九郎の妹、つばみが代役を務めてしのいでいた。だが、昨年６月に開催された球団親会社の株主総会では株主からつば九郎の今後についての質問が飛び、林田哲哉球団社長が「再登場させたい」とコメントした。

「実際のところ、球団首脳はつば九郎の復帰にかなり慎重になっていたといいます。コンプライアンス順守の令和の時代性とのバランスを取りながら毒がある立ち振る舞いを再現できるスタッフは皆無だったからです。一方で、つば九郎は球団内ではドル箱キャラクターとして有名で、村上宗隆（26）と人気を二分し、グッズの売り上げも常に１、２位を争うほどでした。

ところが村上は今シーズンからポスティングで米メジャーリーグ・ホワイトソックスに移籍。つば九郎不在の影響は大きく、球場からほど近い神宮外苑にあった公式グッズショップも一時的に閉店に。高い賃料が賄えなくなったといいます」（同前）

慌てたのは球団の営業担当者の面々で、首脳らにつば九郎の復帰を強く促し「早急に手を打たないと球団経営がピンチに陥る」とプレゼンしたという。

「グッズの売り上げは球団経営にとって大きな収益源になる。実際に昨年から３年総額13億円プラス出来高のホセ・オスナ（33）、３年総額14億円プラス出来高のドミンゴ・サンタナ（33）と同じタイミングで契約を結べたのも、つば九郎資金でした。球団マスコットを復帰させなければ、選手の補強資金が乏しくなるのは目に見えている。もはや、つば九郎はただの球団マスコットではありません」（球団関係者）

若手選手の活躍でここまで成績をキープしているヤクルト。つば九郎の復帰はファンのみならず球団経営にとっても大きな意味を持っている。