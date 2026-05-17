人吉市の焼酎蔵繊月酒造が恒例の繊月まつりを開きました。繊月まつりは、地域の人やお客さんへ恩返しをしようと毎年開かれていて、今年で37回目を迎えました。 ステージではバンド演奏やバルーンアートなどが披露され、焼酎も振る舞われました。 また俳優の宇梶剛士さんが、サインや記念撮影でファンサービスしました。まつりの売り上げは地域の学校などへ寄付されます。