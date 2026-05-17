次回のサンデーPUSHスポーツは5月24日（日）放送！サッカーW杯まであと18日！“史上最強”とも呼ばれる森保ジャパン。そんな日本代表の司令塔・鎌田大地を大特集！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：中澤佑二/手越祐也/高橋成美■イングランドのプレミアリーグで活躍する鎌田大地を現地で取材！世界最高峰、イングランドのプレミアリーグで活躍する鎌田。これまで4か国を渡り歩いてきた鎌田も最初は言葉の壁にぶつかったという。そんな