次回のサンデーPUSHスポーツは5月24日（日）放送！

サッカーW杯まであと18日！“史上最強”とも呼ばれる森保ジャパン。

そんな日本代表の司令塔・鎌田大地を大特集！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：中澤佑二/手越祐也/高橋成美

■イングランドのプレミアリーグで活躍する鎌田大地を現地で取材！

世界最高峰、イングランドのプレミアリーグで活躍する鎌田。これまで4か国を渡り歩いてきた鎌田も最初は言葉の壁にぶつかったという。そんな鎌田の武器は広い視野を活かした極上のパス！その秘密は“首”。実際に鎌田のゴールを見てみると、首を振りまくり!?スタジオでは中澤が鎌田のスーパープレーを解説！

■強豪・東山高校に進学した鎌田、当時はかなり尖っていた!?

3歳からサッカーを始め、京都の強豪・東山高校に進学した鎌田に監督は当時からセンスを感じていたという。しかし、当時の鎌田は相当尖っていたそうで「自分さえ良ければ良い」という考えだった。1年生で出場した選手権大会京都大会、あと一歩のところで全国大会への出場を逃した鎌田はその悔しさをバネに意識を変え3年生でキャプテンに！大好きな漫画から着想を得た、変わった練習も？

■世界最高峰の舞台へ！しかし待ち受けていたのは厳しい現実だった。

高校卒業後Jリーグ・サガン鳥栖に入団、その後海外を渡り歩き日本代表に登りつめた鎌田。しかし、世界最高峰のプレミアリーグで待ち受けていたのは味方サポーターからのブーイング!?そんな逆境の中でも誰よりも努力を重ね、クラブ月間MVPにも選出されると、現地ファンから次第に認められ、応援歌まで作られるほど人気に！