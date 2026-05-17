第21回ヴィクトリアマイル（GI、芝1600m）が行われる東京競馬場の馬場情報が17日、JRAより発表された。東京は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「9.8／標準」、芝の含水率はゴール前13.7％、4コーナー12.7％と計測された。 ■Bコース替わりで大きな偏りなし 週後半は晴天に恵まれ、土曜は芝、ダートとも良馬場で「10.0／標準とやや硬めの中間」でスター