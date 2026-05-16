カラノアが、5月13日にリリースしたEP『ツギハギ』より、リード曲「まわる」のMVを公開した。本楽曲は、冷然とした日常から茫洋とした宇宙へと場面がスケールしていくドラマチックな展開を、焦燥感に満ちた疾走サウンドで描き出したアッパーチューンだという。幻想的なリリックにより、避行的なラブストーリーが垣間見える、カオスティックかつエモーショナルに表現した作品に。MVでは、歌詞が描く世界観をそのままに映像化し、宇