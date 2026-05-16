カラノアが、5月13日にリリースしたEP『ツギハギ』より、リード曲「まわる」のMVを公開した。

本楽曲は、冷然とした日常から茫洋とした宇宙へと場面がスケールしていくドラマチックな展開を、焦燥感に満ちた疾走サウンドで描き出したアッパーチューンだという。幻想的なリリックにより、避行的なラブストーリーが垣間見える、カオスティックかつエモーショナルに表現した作品に。

MVでは、歌詞が描く世界観をそのままに映像化し、宇宙へと逃避する恋人たちを描いた切なくも壮大なラブストーリーが描かれているという。幻想的な情景描写の裏で、楽曲の持つ激情をストレートに伝える3人の演奏シーンも注目してほしい。

ニューEP『ツギハギ』には、2025年9月にA.S.A.Bよりメジャーデビューを果たしたメジャー1stシングル「レイ」、4月に配信された春の楽曲「April」に加え、リード曲「まわる」など全6曲が収録されており、ロック、ポップ、エレクトロといった多彩なジャンルを横断するサウンドを詰め込んだ、タイトル通り“ツギハギ”な作品に仕上がっているという。

◾️ライブ出演情報 2026.5.27（水）

＜サンキューミューズ感謝デー！＞

https://eplus.jp/sf/detail/4518510001-P0030001

w/Viewtrade / EVE OF THE LAIN 2026.6.3（水）

＜Cheers to Us 30th Birthday Live＞

w/Hue. / 侍文化 / zonji / indoor cats.

http://livepocket.jp/e/jbcqg 2026.6.7（日）

＜SAKAE SP-RING 2026＞

https://sakaespring.com/ 2026.6.13（土）

＜つぶら×7秒とロックpre.『NiNiMu fes.』＞

https://eplus.jp/sf/detail/4522000001-P0030001 2026.6.17（水）

＜Adam’s miss × とうめい天国 pre. 「PARAISO」＞

https://livepocket.jp/e/paraiso1

w/Adam’s miss / とうめい天国 / Seskimo