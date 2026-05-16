SKE48を卒業後、活動の拠点を愛知から出身地の広島へ移した藤本冬香。そこには、ある変化があった。「学生時代はとにかく広島を出たいと思っていたんです。でも、約7年間広島を離れたからこそ広島のよさに気づきました」アイドルを卒業したことで行動や意識にも変化があったという。「新幹線の予約やメイクも全部自分でするようになりました。一から社会を学んでいます。写真集の撮影でも表情をいつもより大人っぽく、色気を出