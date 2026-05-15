14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と五十嵐亮太氏が中日打線について言及した。中日は同日に行われたDeNA戦に0−0の引き分け。DeNAとの3連戦は1得点しか奪えず、この日は16三振。現在21イニング連続無得点だ。大矢氏は「ご覧の通りと言ったら失礼なのかもしれないですけど、自分の形で打とうとしすぎているよね。相手がどう攻めてくるかとか、状況をよく自分の中で噛み砕いてい