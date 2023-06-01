◇ア・リーグブルージェイズ5―3レイズ（2026年5月13日トロント）ブルージェイズの岡本は地道な働きで連敗ストップに貢献した。1―3の延長10回1死一、二塁でフルカウントから低めの球を見極め四球を選ぶと、続くバーショが逆転サヨナラの5号グランドスラム。「勝ったことが凄くうれしい。つなぐことができて良かった」と高揚を隠さなかった。0―1の8回に同点の犠飛を放ち、4回には三塁線への鋭いゴロを飛びついて捕球