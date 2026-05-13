神奈川県庁（資料写真）神奈川県は１３日、物価高騰対策事業として始めるキャッシュレス版の「かながわトクトクキャンペーン！（かなトク！）」の詳細を公表した。還元総額は１８０億円分で、還元率は最大２０％。実施期間は６月１９日午前０時から予算上限に達するまで。県によると、キャッシュレス決済時に支払額の一部をポイント還元する仕組みで、「イオンペイ」「ａｕペイ」「ｄ払い」「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」「メル